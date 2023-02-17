Florian Faist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Faist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Faist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Faist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Faist 10 Nisan 1989 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Faist Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Florian Faist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Florian Faist'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Faist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Faist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Faist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Faist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hartberg Umg.

15 Temmuz 2008 yılında Greinbach

1 Ocak 2012 yılında Anger

1 Temmuz 2012 yılında TSV Pöllau

1 Ocak 2013 yılında Hartberg Umg.

1 Temmuz 2013 yılında Anger

1 Temmuz 2014 yılında TSV Hartberg

Florian Faist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Faist şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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