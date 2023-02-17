Florian Fischerauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Fischerauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Fischerauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Fischerauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Fischerauer 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Fischerauer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Florian Fischerauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Fischerauer'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Fischerauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Fischerauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florian Fischerauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Fischerauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U15

1 Ocak 2014 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2019 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2020 yılında Traiskirchen

1 Ocak 2021 yılında Young Violets

30 Haziran 2021 yılında Traiskirchen

1 Temmuz 2021 yılında Young Violets

Florian Fischerauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Fischerauer şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Union Mauer (2006-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.