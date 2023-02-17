Florian Flecker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Flecker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Flecker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Flecker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Flecker 29 Ekim 1995 tarihinde Voitsberg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Flecker Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Florian Flecker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Flecker'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Flecker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flo_flecker/?hl=de

Florian Flecker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Flecker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Flecker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Flecker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2012 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2014 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2015 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberger AC

2 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2019 yılında Union Berlin

8 Ağu 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Şubat 2021 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2021 yılında LASK

Florian Flecker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Flecker şuan LASK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SVU Murau (05/2002-06/2010), SV Kapfenberg ab 07/2010

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.