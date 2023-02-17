Florian Gendebien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Gendebien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Gendebien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Gendebien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Gendebien 19 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Gendebien Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Gendebien, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Gendebien'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Gendebien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Gendebien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Florian Gendebien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Gendebien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2019 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Florian Gendebien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Gendebien şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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