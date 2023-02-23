Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Haita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Haita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Haita 29 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florian Nichita Haită şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Haita Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Florian Haita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Haita'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Haita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Haita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Haita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Haita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul U19

18 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

31 Aralık 2020 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Florian Haita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Haita şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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