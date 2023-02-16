Florian Heister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Heister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Heister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Heister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Heister 2 Mart 1997 tarihinde Neuss şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Heister Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini remcos sports yapmaktadır. Florian Heister, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Heister'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Heister Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florian_heister/

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Florian Heister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Heister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Heister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Heister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SC Kapellen Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Kapellen-E. U19

1 Temmuz 2014 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2017 yılında TSV Steinbach

1 Temmuz 2019 yılında Regensburg

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Florian Heister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Heister şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Holzheimer SG, Borussia Mönchengladbach, SC Kapellen-Erft (2012-2014), FC Viktoria Köln (2014-2015)

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