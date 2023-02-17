Florian Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Hoxha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Hoxha 22 Şubat 2001 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Hoxha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Florian Hoxha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Hoxha'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Hoxhaboyu ve yaşı kaç

Florian Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Florian Hoxha kimdir

Florian Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Hoxha şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Embrach, Grsashopper Club Zürich

Florian Hoxha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Florian Hoxha nereli

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