Florian Jaritz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Jaritz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Jaritz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Jaritz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Jaritz 18 Ekim 1997 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Jaritz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Florian Jaritz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Florian Jaritz'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Jaritz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Jaritz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Jaritz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Jaritz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Kärnten Jgd

1 Temmuz 2007 yılında A. Kärnten Jgd

1 Temmuz 2010 yılında A. Klagenfurt J

1 Temmuz 2011 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Kärnten U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kärnten U18

26 Mart 2015 yılında A. Klagenfurt J

1 Temmuz 2015 yılında Klagenfurt II

1 Temmuz 2016 yılında A. Klagenfurt

Florian Jaritz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Jaritz şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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