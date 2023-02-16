Florian Kleinhansl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Kleinhansl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Kleinhansl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Kleinhansl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Kleinhansl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Kleinhansl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Kleinhansl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Kleinhansl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Kleinhansl 11 Ağu 2000 tarihinde Nürtingen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Kleinhansl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Florian Kleinhansl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Kleinhansl'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Kleinhanslboyu ve yaşı kaç

Florian Kleinhansl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Kleinhansl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Kleinhansl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Kleinhansl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında S. Kickers Alt.

1 Temmuz 2016 yılında St. Kickers U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Kickers U19

13 Temmuz 2018 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Florian Kleinhansl kimdir

Florian Kleinhansl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Kleinhansl şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Stuttgart, SSV Reutlingen 05 (-2015), Stuttgarter Kickers (2015-2018), VfB Stuttgart (2018-2019)

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Florian Kleinhansl nereli

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