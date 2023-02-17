Florian Kopp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Kopp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Kopp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Kopp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Kopp 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Kopp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Florian Kopp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Kopp'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Kopp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Kopp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Kopp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Kopp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2020 yılında FC Wacker

27 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Florian Kopp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Kopp şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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