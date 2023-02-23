Florian Krebs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Krebs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Krebs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Krebs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Krebs 4 Şubat 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Krebs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Florian Krebs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Krebs'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Krebs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florian_krebs10/

Florian Krebs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Krebs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Krebs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Krebs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC II

31 Ocak 2020 yılında Chemnitzer FC

27 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

17 Ocak 2022 yılında FC Honka

Florian Krebs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Krebs şuan FC Honka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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