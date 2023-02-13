Florian Lejeune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Lejeune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Lejeune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Lejeune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Lejeune 20 Mayıs 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Florian Grégoire Claude Lejeune şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Lejeune Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Florian Lejeune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Lejeune'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Lejeune Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lejeune_florian

http://www.instagram.com/florianlejeune20/

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Florian Lejeune Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Lejeune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florian Lejeune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Lejeune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RCO Agde

1 Temmuz 2009 yılında FC Istres

7 Temmuz 2011 yılında Villarreal

10 Ocak 2013 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2014 yılında Villarreal

15 Temmuz 2014 yılında Girona FC

28 Ağu 2015 yılında Man. City

29 Ağu 2015 yılında Girona FC

30 Haziran 2016 yılında Man. City

1 Temmuz 2016 yılında Eibar

4 Temmuz 2017 yılında Newcastle

11 Eylül 2020 yılında Alavés

30 Haziran 2021 yılında Newcastle

22 Temmuz 2021 yılında Alavés

29 Temmuz 2022 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2023 yılında Alavés

Florian Lejeune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Lejeune şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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