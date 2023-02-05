Florian Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Martin 19 Mart 1990 tarihinde Lorient şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Martin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARSM yapmaktadır. Florian Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Martin'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Florian Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Carquefou

1 Temmuz 2013 yılında Chamois Niort

17 Ağu 2015 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Paris FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Valenciennes FC

Florian Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Martin şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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