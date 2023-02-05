Florian Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Michel 25 Mart 1992 tarihinde Saint-Martin-d'Heres şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Michel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GM Sports yapmaktadır. Florian Michel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bourgoin-Jallieu futbol takımında oynamaktadır. FC Bourgoin-Jallieu takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Michel'nin FC Bourgoin-Jallieu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Grenoble

1 Temmuz 2014 yılında Bourgoin-Jall.

1 Temmuz 2019 yılında Grenoble

26 Ocak 2023 yılında Bourgoin-Jall.

Florian Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Michel şuan FC Bourgoin-Jallieu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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