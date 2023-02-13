Florian Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Miguel 1 Eylül 1996 tarihinde Bruges şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Miguel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Miguel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Miguel'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Florian Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tours FC

1 Temmuz 2018 yılında Nîmes Olympique

6 Ağu 2021 yılında SD Huesca

Florian Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Miguel şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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