Florian Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Monzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Monzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Monzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Monzon 3 Ocak 2001 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Florián Gonzalo De Jesús Monzón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Monzon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Florian Monzon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield II futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Florian Monzon'nin CA Vélez Sarsfield II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Monzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Monzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Monzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Monzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vélez II

23 Temmuz 2021 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Vélez II

26 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

Florian Monzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Monzon şuan CA Vélez Sarsfield II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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