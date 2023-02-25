Florian Peqini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Peqini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Peqini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Peqini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Peqini 30 Haziran 1985 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Peqini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Peqini'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Peqini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Peqini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Peqini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Peqini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2003 yılında FK Dinamo

30 Ağustos 2008 yılında KF Skrapari

11 Eylül 2010 yılında KF Gramshi

9 Eylül 2011 yılında Besëlidhja

23 Ağustos 2012 yılında KF Laçi

27 Eylül 2014 yılında KF Erzeni

6 Şubat 2015 yılında KS Kastrioti

5 Şubat 2016 yılında KF Turbina

7 Eylül 2018 yılında KF Vora

30 Ocak 2019 yılında KF Turbina

27 Eylül 2019 yılında FK Partizani B

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

Florian Peqini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Peqini şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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