Florian Prohart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Prohart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Prohart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Prohart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Prohart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Prohart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Prohart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Prohart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Prohart 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Florian Harald Prohart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Prohart Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Prohart, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Florian Prohart'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Prohartboyu ve yaşı kaç

Florian Prohart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Prohart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Prohart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Prohart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2011 yılında Ebental Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Welzenegg Jgd

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Lafnitz

Florian Prohart kimdir

Florian Prohart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Prohart şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Welzenegg (2004-)

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Florian Prohart nereli

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