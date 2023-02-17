Florian Rieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Rieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Rieder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Rieder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Rieder 16 Mayıs 1996 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Rieder Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Florian Rieder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Rieder'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Rieder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florieder.16/

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Florian Rieder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Rieder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Rieder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Rieder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Natters Alt.

7 Temmuz 2008 yılında Tirol Alt.

12 Mart 2009 yılında Reichenau Alt.

12 Ağu 2010 yılında Innsbruck Alt.

16 Temmuz 2012 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2013 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2016 yılında FC Kufstein

31 Ocak 2017 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol

16 Temmuz 2021 yılında A. Klagenfurt

Florian Rieder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Rieder şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Innsbrucker AC (07/2001-), FC Natters, WSG Wattens, SVG Reichenau, Innsbrucker SK, FC Wacker Innsbruck

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