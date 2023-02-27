Florian Rybinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Rybinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Rybinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Rybinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Rybinski 1 Temmuz 1999 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Rybinski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Rybinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Rybinski'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Florian Rybinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Rybinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Rybinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Rybinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Billstedt U17

1 Temmuz 2016 yılında Erzgeb. Aue U19

1 Ocak 2017 yılında OSC Bremerhaven

1 Temmuz 2019 yılında Mertert-Wass.

1 Ocak 2020 yılında OSC Bremerhaven

23 Ağustos 2020 yılında Mertert-Wass.

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Florian Rybinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Rybinski şuan US Hostert takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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