Florian Sittsam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sittsam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Sittsam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Sittsam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Sittsam 14 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Sittsam Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SME 83 yapmaktadır. Florian Sittsam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Sittsam'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Sittsam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Sittsam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Sittsam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Sittsam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2001 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2009 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2010 yılında Sturm U18

1 Ağu 2011 yılında Sturm Graz II

7 Ocak 2014 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2017 yılında SV Mattersburg

13 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında TSV Hartberg

15 Temmuz 2019 yılında SV Horn

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

Florian Sittsam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Sittsam şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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