Florian Stritzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Stritzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Stritzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Stritzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Stritzel 31 Ocak 1994 tarihinde Anklam şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Almanya,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Stritzel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini extratime GmbH yapmaktadır. Florian Stritzel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Stritzel'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Stritzel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/strille31/?hl=de

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http://de-de.facebook.com/people/Florian-Stritzel/100057703946585/

Florian Stritzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Stritzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Stritzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Stritzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Neubrand. Alt.

1 Temmuz 2007 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2011 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2013 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2014 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2017 yılında Darmstadt 98

2 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Florian Stritzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Stritzel şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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