Florian Tardieu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Tardieu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Tardieu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Tardieu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Tardieu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Tardieu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Tardieu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Tardieu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Tardieu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Tardieu 22 Nisan 1992 tarihinde Istres şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Tardieu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Florian Tardieu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Florian Tardieu'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florian Tardieu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/flotardieu22

Florian Tardieuboyu ve yaşı kaç

Florian Tardieu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Tardieu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florian Tardieu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Tardieu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Istres

29 Ağu 2014 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

24 Temmuz 2019 yılında Troyes

Florian Tardieu kimdir

Florian Tardieu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Tardieu şuan Troyes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florian Tardieu nereli

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