Florian Thauvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Thauvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Thauvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Thauvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Thauvin 26 Ocak 1993 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Florian Tristan Mariano Thauvin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Thauvin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Thauvin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Udinese futbol takımında oynamaktadır. Udinese takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Thauvin'nin Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Florian Thauvin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FlorianThauvin

http://www.instagram.com/flotov/

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Florian Thauvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Thauvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florian Thauvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Thauvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Grenoble B

10 Ağu 2011 yılında SC Bastia

30 Ocak 2013 yılında LOSC Lille

31 Ocak 2013 yılında SC Bastia

30 Haziran 2013 yılında LOSC Lille

2 Eylül 2013 yılında Marsilya

19 Ağu 2015 yılında Newcastle

31 Ocak 2016 yılında Marsilya

30 Haziran 2016 yılında Newcastle

4 Ağu 2016 yılında Marsilya

30 Haziran 2017 yılında Newcastle

1 Temmuz 2017 yılında Marsilya

1 Temmuz 2021 yılında Tigres UANL

31 Ocak 2023 yılında Udinese

Florian Thauvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Thauvin şuan Udinese takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florian Thauvin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC ML Ingre (2000–2005), Saint-Jean-de-la-Ruelle (2005–2007), US Orléans (2007–2008), Grenoble Foot (2008–2010)

Fransa takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 7 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Fransa Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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