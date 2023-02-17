Florian Tipotsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Tipotsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Tipotsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Tipotsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Tipotsch 3 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Tipotsch Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Florian Tipotsch, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Tipotsch'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Tipotsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Tipotsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florian Tipotsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Tipotsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

Florian Tipotsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Tipotsch şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SVG Mayrhofen (09/2008-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.