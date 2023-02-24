Florian Trokthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Trokthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Trokthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Trokthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Trokthi 26 Haziran 2001 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Trokthi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Trokthi'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Trokthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Trokthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Trokthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Trokthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2015 yılında Akademia U21

5 Şubat 2019 yılında KF Laçi

31 Ağustos 2021 yılında KF Erzeni

21 Ocak 2022 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

31 Ocak 2023 yılında KF Laçi

Florian Trokthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Trokthi şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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