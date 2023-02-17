Florian Wustinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Wustinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Wustinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Wustinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Wustinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Wustinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Wustinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Wustinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Wustinger 21 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Wustinger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Florian Wustinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Wustinger'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Florian Wustingerboyu ve yaşı kaç

Florian Wustinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Wustinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Wustinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Wustinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U18

1 Ağu 2020 yılında Young Violets

1 Ocak 2022 yılında Austria Wien

Florian Wustinger kimdir

Florian Wustinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Wustinger şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Pfaffstätten (2009-)

Florian Wustinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Florian Wustinger nereli

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