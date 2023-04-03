Florian Wyss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Wyss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Wyss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Florian Wyss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Florian Wyss 10 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Florian Wyss Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Wyss'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Florian Wyss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Florian Wyss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18
18 Ağustos 2022 yılında FC Thun U21
Florian Wyss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Florian Wyss şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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