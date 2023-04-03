Florian Wyss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Wyss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Florian Wyss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Wyss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.