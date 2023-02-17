Floriano Vanzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floriano Vanzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Floriano Vanzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Floriano Vanzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Floriano Vanzo 28 Nisan 1994 tarihinde La Louvière şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Floriano Vanzo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Floriano Vanzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Floriano Vanzo'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Floriano Vanzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10dadinho/

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Floriano Vanzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Floriano Vanzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Floriano Vanzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Floriano Vanzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Parma U19

12 Temmuz 2013 yılında ND Gorica

23 Kasım 2013 yılında Parma U19

1 Ocak 2014 yılında FC Brügge U19

30 Haziran 2014 yılında Parma

1 Temmuz 2014 yılında FC Brügge U21

23 Ocak 2015 yılında Waasl.-Beveren

15 Ağu 2019 yılında RE Virton

29 Ağu 2020 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında Ac. Clinceni

17 Şubat 2022 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Floriano Vanzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Floriano Vanzo şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Floriano Vanzo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFC Tubize, Parma FC, Club Brugge

Belçika U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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