Florida’da bir evin garajına timsah girdi!

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık unutunca içeriye timsah girdi.

Evinin garajında, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı gören kadın şok oldu.

Korkuya kapılarak acil durum hattını arayan kadının yardım çağırması üzerine olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.

(İHA)