Florijan Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Kadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florijan Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florijan Kadriu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florijan Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Kadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florijan Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Kadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florijan Kadriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florijan Kadriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florijan Kadriu 30 Eylül 1995 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florijan Kadriu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Florijan Kadriu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Florijan Kadriu'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florijan Kadriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florijan Kadriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Florijan Kadriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florijan Kadriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Tirana

13 Ocak 2016 yılında KF Teuta

30 Haziran 2016 yılında KF Tirana

3 Ağustos 2016 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2017 yılında Rabotnicki

25 Ocak 2018 yılında Renova

4 Ağustos 2020 yılında FK Sabail

10 Ağustos 2021 yılında Struga

5 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Florijan Kadriu kimdir

Florijan Kadriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florijan Kadriu şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Florijan Kadriu nereli

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