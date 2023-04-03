Florijan Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Florijan Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florijan Krasniqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.