Florijan Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florijan Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Florijan Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Florijan Krasniqi 13 Mart 2003 tarihinde Wil SG şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Florijan Krasniqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florijan Krasniqi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florijan Krasniqi'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Florijan Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Florijan Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2021 yılında FC Wil II
Florijan Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Florijan Krasniqi şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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