Florijan Raduha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Raduha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florijan Raduha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florijan Raduha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florijan Raduha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florijan Raduha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florijan Raduha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florijan Raduha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florijan Raduha 1 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florijan Raduha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florijan Raduha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florijan Raduha'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Florijan Raduhaboyu ve yaşı kaç

Florijan Raduha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florijan Raduha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Florijan Raduha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florijan Raduha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Nafta 1903

1 Temmuz 2021 yılında NK Celje

1 Ocak 2023 yılında NS Mura

Florijan Raduha kimdir

Florijan Raduha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florijan Raduha şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florijan Raduha nereli

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