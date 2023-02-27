Florik Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florik Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florik Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florik Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florik Shala 19 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florik Shala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florik Shala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florik Shala'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florik Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florik Shala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florik Shala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florik Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Metz Altyapı

1 Ocak 2013 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2015 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Florik Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florik Shala şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florik Shala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Merl-Belair (-2008), Racing FC Union Luxemburg (2008-2009), FC Metz (2010-2012), Racing FC union Luxemburg (2013-2015)

Lüksemburg U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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