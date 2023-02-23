Florin Achim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Achim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Achim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florin Achim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florin Achim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Achim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Achim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Achim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Achim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Achim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Achim 16 Temmuz 1991 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Vasile Achim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Achim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALESSIO SUNDAS yapmaktadır. Florin Achim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Florin Achim'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Achim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Achim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Florin Achim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Achim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Maramures

1 Ocak 2012 yılında Astra II

30 Haziran 2012 yılında FC Maramures

1 Temmuz 2013 yılında Sageata Navodar

1 Temmuz 2014 yılında U Cluj

1 Temmuz 2015 yılında H. Petah Tikva

19 Eylül 2016 yılında Bregalnica Stip

1 Ocak 2017 yılında Ramat haSharon

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia SM

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

10 Şubat 2022 yılında FCSB

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Florin Achim kimdir

Florin Achim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Achim şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florin Achim nereli

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