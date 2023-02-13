Florin Andone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Andone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Andone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Andone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Andone 11 Nisan 1993 tarihinde Joldeşti şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Romanya,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Andone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Florin Andone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Andone'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Andone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FlorinAndone11

http://www.instagram.com/florinandone11/

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Florin Andone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florin Andone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florin Andone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Andone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2011 yılında Villarreal CF B

15 Ağu 2013 yılında Atl. Baleares

30 Haziran 2014 yılında Villarreal CF B

3 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF B

1 Aralık 2014 yılında Córdoba CF

22 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2018 yılında Brighton

2 Eylül 2019 yılında Galatasaray

5 Ağu 2020 yılında Brighton

23 Ağu 2021 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2022 yılında Brighton

1 Eylül 2022 yılında Las Palmas

Florin Andone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Andone şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florin Andone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSŞ Botoşani (-2005),Vinaròs CF (2005-2008),CD Castellón (2008-2011)

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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