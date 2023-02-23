Florin Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Balan 2 Ocak 2002 tarihinde Petrila şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Francis Florin Bălan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Balan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına - tarihinde katılmıştır. Florin Balan'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2021 yılında FC Voluntari

1 Şubat 2022 yılında CS Afumati

30 Haziran 2022 yılında FC Voluntari

Florin Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Balan şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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