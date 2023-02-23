Florin Bejan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Bejan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Bejan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Bejan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Bejan 28 Mart 1991 tarihinde Mangalia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Bejan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Florin Bejan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florin Bejan'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Bejan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/florin.bejan.752

Florin Bejan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Bejan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Florin Bejan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Bejan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Viitorul

27 Şubat 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

22 Ocak 2016 yılında Cracovia

7 Şubat 2017 yılında Concordia

30 Haziran 2017 yılında Cracovia

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

4 Şubat 2020 yılında Ac. Clinceni

10 Ağustos 2020 yılında FC Dinamo

3 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Florin Bejan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Bejan şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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