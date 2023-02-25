Florin Berenguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Berenguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Berenguer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Berenguer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Berenguer 1 Nisan 1989 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Berenguer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Florin Berenguer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 30 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Florin Berenguer'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Berenguer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Berenguer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Berenguer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Berenguer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2009 yılında Dijon

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux

30 Ağustos 2018 yılında Melbourne City

Florin Berenguer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Berenguer şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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