Florin Blaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Blaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Blaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Blaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Blaj 5 Temmuz 1995 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Dan Blaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Blaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına - tarihinde katılmıştır. Florin Blaj'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Blaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Blaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Blaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Blaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Blaj şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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