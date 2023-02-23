Florin Borta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Borta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Borta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Borta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Borta 21 Haziran 1999 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Borța şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Borta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Borta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Borta'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Borta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Borta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Borta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Borta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Univ. Craiova

8 Ocak 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2019 yılında Univ. Craiova

23 Ocak 2020 yılında Concordia

30 Haziran 2022 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

30 Haziran 2023 yılında Univ. Craiova

Florin Borta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Borta şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florin Borta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS U Craiova (-2018)

Romanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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