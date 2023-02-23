Florin Chitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Chitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Chitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Chitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Chitas 21 Nisan 1999 tarihinde Turț şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Vasile Chitaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Chitas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Chitas'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Chitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Chitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Chitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Chitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2018 yılında FCSB II

1 Şubat 2019 yılında Ac. Clinceni

18 Mart 2019 yılında CSM Satu Mare

1 Temmuz 2021 yılında CAO 1910 Oradea

1 Temmuz 2022 yılında Minaur

Florin Chitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Chitas şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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