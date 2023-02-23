Florin Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Dumbrava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Dumbrava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Dumbrava 19 Şubat 1995 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Daniel Dumbravă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Dumbrava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Dumbrava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Florin Dumbrava'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Dumbrava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Dumbrava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Dumbrava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Dumbrava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2013 yılında Tarlungeni

30 Haziran 2014 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2016 yılında Sepsi OSK

9 Temmuz 2018 yılında ACS Poli

10 Temmuz 2018 yılında SR Brasov

30 Haziran 2019 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Corona Brasov

Florin Dumbrava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Dumbrava şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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