Florin Grancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Grancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Grancea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Grancea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Grancea 24 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Grancea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Grancea, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florin Grancea'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Grancea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Grancea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florin Grancea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Grancea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KVK Tienen

1 Temmuz 2021 yılında KVK Ninove

Florin Grancea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Grancea şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Union Saint-Gilloise, FC Forest, FC Brussels, KVK Tienen (2007-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.