Florin İacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin İacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin İacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin İacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin İacob 16 Ağustos 1993 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin İacob Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Florin İacob'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin İacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin İacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin İacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin İacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2012 yılında Tarlungeni

30 Haziran 2013 yılında FC Brasov

26 Ağustos 2013 yılında Tarlungeni

31 Aralık 2013 yılında FC Brasov

9 Temmuz 2015 yılında Concordia

22 Şubat 2016 yılında FC Brasov

30 Haziran 2016 yılında Concordia

1 Ağustos 2016 yılında FC Brasov

30 Haziran 2017 yılında Concordia

1 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

16 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2018 yılında Sportul Snagov

19 Ocak 2019 yılında Metaloglobus

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

Florin İacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin İacob şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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