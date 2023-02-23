Florin İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin İlie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florin İlie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Florin İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin İlie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin İlie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin İlie 18 Haziran 1992 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Ionuţ Ilie şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin İlie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Florin İlie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florin İlie'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin İlie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin İlie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Florin İlie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin İlie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında P. Timisoara B

1 Temmuz 2011 yılında Poli. Timisoara

1 Temmuz 2012 yılında Concordia

1 Temmuz 2013 yılında Corona Brasov

31 Ocak 2014 yılında Gaz Metan

8 Eylül 2014 yılında Concordia

1 Ağustos 2015 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında Luceafarul

13 Ocak 2017 yılında Pandurii

5 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

16 Ocak 2018 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2018 yılında Sportul Snagov

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

23 Ocak 2022 yılında U Cluj

Florin İlie kimdir

Florin İlie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin İlie şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Florin İlie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florin İlie nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viljami Jokiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Jokiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viljami Jokiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Jokiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihai Butean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Butean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihai Butean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Butean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Tauriainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Tauriainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Tauriainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Tauriainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir