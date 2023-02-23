Florin İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin İlie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin İlie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin İlie 18 Haziran 1992 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Ionuţ Ilie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin İlie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Florin İlie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florin İlie'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin İlie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin İlie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin İlie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin İlie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında P. Timisoara B

1 Temmuz 2011 yılında Poli. Timisoara

1 Temmuz 2012 yılında Concordia

1 Temmuz 2013 yılında Corona Brasov

31 Ocak 2014 yılında Gaz Metan

8 Eylül 2014 yılında Concordia

1 Ağustos 2015 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında Luceafarul

13 Ocak 2017 yılında Pandurii

5 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

16 Ocak 2018 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2018 yılında Sportul Snagov

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

23 Ocak 2022 yılında U Cluj

Florin İlie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin İlie şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Florin İlie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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