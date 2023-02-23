Florin Maicaneanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Maicaneanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Maicaneanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Maicaneanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Maicaneanu 22 Nisan 2000 tarihinde Rovinari şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Iulian Măicăneanu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Maicaneanu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florin Maicaneanu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florin Maicaneanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Maicaneanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florin Maicaneanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Maicaneanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Florin Maicaneanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Maicaneanu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.