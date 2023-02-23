Florin Plamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Plamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Plamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Plamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Plamada 30 Nisan 1992 tarihinde Rădăuți şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Constantin Plămadă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Plamada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Plamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florin Plamada'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Plamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Plamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florin Plamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Plamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2011 yılında CS Otopeni

30 Haziran 2011 yılında Rapid Suceava

1 Temmuz 2013 yılında FC Botosani

24 Ağustos 2013 yılında Rapid Suceava

31 Aralık 2013 yılında FC Botosani

12 Şubat 2014 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2014 yılında FC Botosani

11 Temmuz 2014 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2015 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2018 yılında Petrolul

28 Ocak 2019 yılında Metaloglobus

7 Ağustos 2020 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

Florin Plamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Plamada şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Florin Plamada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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