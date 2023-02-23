Florin Rasdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Rasdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Rasdan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florin Rasdan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florin Rasdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Rasdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Rasdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Rasdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Rasdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Rasdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Rasdan 13 Nisan 1995 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Marian Răsdan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Rasdan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Rasdan'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Rasdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Rasdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Florin Rasdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Rasdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Concordia

24 Ağustos 2016 yılında FC Brasov

31 Ocak 2017 yılında Concordia

17 Ocak 2018 yılında CSA Steaua

27 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

1 Temmuz 2023 yılında CSM Slatina

Florin Rasdan kimdir

Florin Rasdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Rasdan şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florin Rasdan nereli

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