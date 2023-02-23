Florin Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florin Stefan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florin Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florin Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Stefan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Stefan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Stefan 9 Mayıs 1996 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Bogdan Ştefan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Stefan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Stefan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Stefan'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florin Stefan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florinstefan3/

Florin Stefan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Stefan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florin Stefan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Stefan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Olt Slatina

18 Ocak 2016 yılında Ac. Clinceni

31 Aralık 2016 yılında FC Olt Slatina

10 Ocak 2017 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

31 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Florin Stefan kimdir

Florin Stefan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Stefan şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Florin Stefan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florin Stefan nereli

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